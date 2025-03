Europese leger op papier groter dan dat van de VS: "Europa is een slapende reus"

Europa kijkt nog steeds vaak angstvallig naar de grote broer aan de andere kant van de oceaan als er wat aan de hand is. Maar waarom eigenlijk? Niet alleen staan we er sociaaleconomisch een stuk beter voor, zelfs ons leger doet niet onder voor dat van de Amerikanen. In heel Europa zijn bijna 1,5 miljoen beroepsmilitairen, terwijl dat er in de VS en Rusland maar 1,3 miljoen zijn.

Natuurlijk: we hebben de laatste tien jaar flink bezuinigd op defensie. Het leven was goed op het Europese continent. Sinds Poetins inval in Oekraïne staan we er echter anders voor en daar is ook best goed op geanticipeerd. De defensie-uitgaven, die lange tijd rond de 150 miljard euro lagen, stegen tussen 2021 en 2024 met meer dan 30 procent naar 326 miljard. Ook het VK, dat in 2020 uit de EU stapte, geeft weer fors meer uit aan defensie.

En dat is nog maar het begin. Het nieuwe plan van de Europese Unie is om 800 miljard euro extra te investeren om Europa te 'herbewapenen'. Daarbij gaat het om de aanschaf van drones, luchtafweer, raketten en artilleriesystemen, want op dat gebied schieten we nog wel behoorlijk tekort.

Zoals we al schreven heeft Europa meer beroepsmilitairen dan Rusland en de VS, maar die aantallen zeggen lang niet alles. "Puur getalsmatig hebben we meer soldaten dan Rusland en Amerika, maar onze gevechtskracht is veel kleiner", zegt defensie-expert Dick Zandee van Instituut Clingendael tegen RTL Nieuws. "Europa heeft geen samenhangend leger, maar bestaat uit 29 losse krijgsmachten met elk hun eigen personeel en materieel. Die enorme versnippering zorgt voor een veel beperkter gevechtsvermogen."

Ook wíllen Europese landen niet altijd samenwerken op het gebied van defensie. "Er zijn verschillende belangen en er is ook geen gemeenschappelijke taal en cultuur", zegt Zandee. Het gaat bovendien om mensenlevens. "Je wil niet dat een ander land of autoriteit dit voor jou beslist. Dat geldt ook voor wat defensie aanschaft."

"Europa heeft best capaciteiten", reageert oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Zeker als je alles bij elkaar optelt is Europa een slapende reus. Maar we hebben ook grote tekorten: met name als het gaat om grote vliegtuigen en een communicatiesysteem in de ruimte, zoals het Starlink-netwerk."

Bron: RTL Nieuws