Economen Rabobank voorzien economische groei ondanks val kabinet

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse economie zal dit en volgend jaar groeien, verwachten economen van RaboResearch. De onzekerheidsmarge rond de raming is wel groot door de val van het kabinet en het volgens hen "onvoorspelbare" handelsbeleid van de Verenigde Staten.

De economen voorzien een groei van 1,5 procent in 2025 en 1 procent in 2026. Ze noemen het percentage voor dit jaar "nog steeds behoorlijk hoog", gezien de enorme onzekerheid door de handelsoorlog. Dat de toename in 2026 lager uitpakt, komt volgens de kenners vooral door een afkoelende wereldeconomie vanwege de handelsoorlog en de onzekerheid daaromheen.

De gevolgen van de val van het kabinet zijn op de korte termijn beperkt, zegt Erken. Wel geeft hij toe dat beleid rond belangrijke onderwerpen zoals het klimaat, infrastructuur en de woningmarkt daardoor langer op zich laat wachten.