Levensmiddelenfabrikanten: boodschappen worden duurder

Levensmiddelenfabrikanten dringen er bij het kabinet op aan om gerichte maatregelen te nemen om voedselprijzen in Nederlandse supermarkten betaalbaar te houden. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwacht dat boodschappen de komende maanden duurder worden door sterk stijgende transport- en energiekosten.

De FNLI waarschuwt voor een stapeling van nationale lasten bovenop internationale kostenstijgingen. "Voorgenomen maatregelen zoals een suikertaks, een accijnsverhoging op alcoholhoudende dranken en een extra heffing op verpakkingen komen bovenop bestaande lasten, zoals de verbruiksbelasting op niet-alcoholische dranken. In combinatie met toenemende regeldruk vergroot dit de druk op bedrijven en kan het doorwerken in hogere prijzen in de winkel", meldt de brancheorganisatie.

De levensmiddelenbranche wil dat het kabinet maatregelen neemt om kosten te dempen, de concurrentiekracht te herstellen en de productie in Nederland te waarborgen. "Zorg voor onder andere stabiele en concurrerende energieprijzen en geen extra nationale heffingen op elektriciteit, gas of verpakkingen. Juist nu is het van belang om beleid in te zetten dat bijdraagt aan stabiliteit in de keten en betaalbare keuzes voor consumenten. Nieuwe maatregelen moeten daarnaast zorgvuldig getoetst worden op effectiviteit, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid", stelt de FNLI.

Volgens de organisatie raken de internationale verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten de hele keten. "Hogere en volatielere kosten voor energie, logistiek, verpakkingen en grondstoffen stapelen zich op. Hoewel de oorzaken buiten Nederland liggen, zijn de gevolgen hier direct voelbaar: in fabrieken, bij transport en uiteindelijk in de winkel."