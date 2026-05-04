De boodschappen zullen aan het einde van het jaar een stuk duurder zijn, denkt de Rabobank.

Aan het einde van dit jaar wordt de kassabon in de Nederlandse supermarkt opnieuw een pijnlijke reality check, waarschuwt Rabobank in een vrijdag verschenen rapport. De bank rekent erop dat boodschappen rond kerst zo’n 7 procent duurder zijn dan aan het begin van 2026, mede op basis van berekeningen die eerder via de NOS naar buiten kwamen. Terwijl de totale inflatie in april officieel ‘maar’ 2,8 procent bedroeg, lagen de energieprijzen – inclusief motorbrandstoffen – al 7,8 procent hoger dan een jaar eerder, meldde het CBS.

Aan de basis ligt de oorlog in Iran, begonnen na militaire acties van de Verenigde Staten en Israël eind februari. Sindsdien is de scheepvaart door de Straat van Hormuz zwaar ontregeld, waardoor olieprijzen en daarmee benzine en diesel de lucht in zijn geschoten; de landelijke adviesprijs voor een liter benzine tikte recent voor het eerst de 2,60 euro aan. Rabobank-econoom Cyrille Filott vat het droog samen: “Hier’s the thing: producing food requires a lot of energy… By the time all those prices have been raised at every step, it will be Christmas.”

Die hogere energieprijzen sijpelen in slow motion de hele voedselketen in. ING waarschuwde deze week al dat veel bedrijven in de voedselindustrie hun oude vaste energiecontracten binnenkort moeten vernieuwen, tegen fors hogere tarieven. Duurder gas voor ovens en fabrieken, duurder diesel voor transport, duurdere olie voor plastic verpakkingen: elke schakel legt een paar cent extra bovenop de prijs, tot die onschuldig ogende pot pindakaas ineens geen makkelijke meepakker meer is.

Voor Nederlandse huishoudens betekent dit dat de ‘nieuwe normaliteit’ in de supermarkt nog lang niet in zicht is. Vooral lagere en middeninkomens, die een groot deel van hun budget kwijt zijn aan voedsel en energie, hebben weinig buffer meer om nog een prijsronde op te vangen. De vraag is minder of de kerstboodschappen onbetaalbaar worden, dan hoeveel politieke druk nodig is voordat Den Haag die dure kassabon echt als probleem gaat behandelen.