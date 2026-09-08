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Oud-voetballer Totti adviseur basketbalclub uit Rome

Sport
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 15:34
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ROME (ANP/AFP) - Oud-voetballer Francesco Totti wordt adviseur van Maxima, een nieuwe basketbalclub in Rome. De voormalige speler van AS Roma en international zegt dat hij eerder aanbiedingen voor functies bij het Italiaans elftal en AS Roma heeft afgeslagen.
Maxima is een van de twee basketbalclubs uit Rome die proberen een plek te krijgen in het nieuwe project NBA Europe. Deze Europese basketbalcompetitie, geïnitieerd door de Amerikaanse profcompetitie NBA, zou in het najaar van 2027 van start moeten gaan.
"Hij is niet zomaar een ambassadeur of bekendheid, hij maakt echt deel uit van ons project", zei Paul Matiasic, een advocaat uit Californië die de licentie van de club uit Brescia heeft opgekocht om er een nieuw team in Rome mee te beginnen. "Ik maak geen grap als ik zeg dat hij onze captain is, omdat hij Rome beter begrijpt dan eenieder van ons."
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