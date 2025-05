Economie EU groeit dit jaar, ondanks spanningen in handel

BRUSSEL (ANP) - De economie van de Europese Unie groeit dit jaar met 1,1 procent, aldus de voorjaarsprognose van de Europese Commissie. Voor de eurozone wordt op een groei van 0,9 procent gerekend, ondanks de wereldwijde economische onzekerheid en handelsspanningen.

Voor volgend jaar wordt een iets sterkere groei verwacht. Het gaat daarbij om een groei van 1,5 procent in de EU en 1,4 procent in de eurozone.

"De EU-economie toont veerkracht te midden van hoge handelsspanningen en een toename van de wereldwijde onzekerheid. Maar we mogen niet zelfgenoegzaam zijn", zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie). Door vele risico's voor de economie en handel "moet de EU doortastende maatregelen nemen om ons concurrentievermogen te stimuleren".

De groei, die zich al aftekende in het laatste kwartaal van 2024, is vooral te danken aan een sterke binnenlandse vraag.

Aannames in prognose

De prognose is met de nodige aannames opgesteld. Zo is ervan uitgegaan dat de importtarieven die de VS voor de EU hebben ingevoerd op de nu gepauzeerde 10 procent blijven staan. Er is wel rekening gehouden met de huidige tarieven voor staal, aluminium en auto's van 25 procent.

De economische groei buiten de EU wordt nu geraamd op 3,2 procent voor dit jaar en volgend jaar. Vorig najaar werd nog gerekend op een groei van 3,6 procent. Die neerwaartse bijstelling is vooral het gevolg van de verslechterde vooruitzichten voor zowel de VS als China. De wereldwijde handel vertraagt nog sterker.

Verwachte inflatie

De verwachting is dat de inflatie in de eurozone afneemt tot gemiddeld 2,1 procent in 2025 en 1,7 procent in 2026. In de EU komt de inflatie in 2026 net onder de 2 procent uit.