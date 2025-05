Jihadisten doden minstens tien mensen in 'brute aanval' op Afrikaans wildpark

Een van de grootste beschermde natuurgebieden van Afrika , het Niassa-reservaat in Mozambique, is het toneel geworden van een reeks gewelddadige aanvallen. Extremisten die gelinkt zijn aan Islamitische Staat hebben daar zeker tien mensen om het leven gebracht, sommigen zijn onthoofd. De gevolgen zijn desastreus: duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en al het natuurbehoudswerk is stilgelegd.

De aanvallen begonnen op 19 april met een gewelddadige overval op een safarikamp, waarbij twee mensen werden onthoofd en zes soldaten omkwamen. Tien dagen later volgde een nieuwe aanval waarbij twee leden van een anti-stroper eenheid werden vermoord, één zwaar gewond raakte en twee anderen worden vermist. Islamitische Staat-Mozambique eiste de verantwoordelijkheid op.

Angst zaaien

Volgens Colleen Begg van het Niassa Carnivore Project zijn de aanvallen gericht op het zaaien van angst. “De ergste consequentie van dit soort aanvallen is de angst. De gemeenschappen zijn doodsbang vanwege de gruwelijkheid ervan”, zegt zij tegen The Guardian.

Het Niassa-reservaat is met 4,2 miljoen hectare zo groot als Zwitserland en herbergt unieke populaties van leeuwen, olifanten en ernstig bedreigde Afrikaanse wilde honden. “We hebben twintig jaar gewerkt aan het herstel van deze ecosystemen”, zegt Begg. “Nu staat alles op het spel.” Negen natuur- en safarikampen zijn inmiddels verlaten, één werd volledig verwoest.

Toerisme stilgelegd

Door het geweld is het toerisme volledig tot stilstand gekomen. “Als we geen vrede kunnen creëren, kunnen mensen hun velden niet bewerken, geen honing verzamelen, en komt er geen enkele toerist. Het is verwoestend”, vertelt Begg. Het Mozambikaanse leger probeert de opstandelingen uit de regio te verdrijven. Maar zolang dat niet lukt, is het er onveilig. En dat betekent dat de toekomst van dit bijzondere natuurgebied ook aan een zijden draadje hangt.