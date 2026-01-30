ECONOMIE
Economie eurozone groeit harder dan verwacht

Economie
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 11:47
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de eurozone is in de laatste drie maanden van vorig jaar 0,3 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal, meldt statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste raming. Daarmee presteerden de eurolanden beter dan economen hadden verwacht.
Economen gepeild door Bloomberg rekenden in doorsnee op 0,2 procent groei. De cijfers over de eurozone volgen op groeicijfers uit Duitsland, Italië en Spanje die positief verrasten. Die groei kwam er ondanks de handelsbarrières die de Amerikaanse president Donald Trump opwierp met hogere heffingen voor Europese producten.
De Nederlandse economie hield eind vorig jaar hetzelfde groeitempo vast als in de voorgaande drie maanden. Daarbij viel op dat de export bijdroeg aan de groei. De uitvoer naar de VS daalde weliswaar, maar de handel met andere landen compenseerde dat.
Volgens de eerste raming van Eurostat groeide de economie van de eurozone in heel 2025 met 1,5 procent.
