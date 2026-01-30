Alcaraz na marathonpartij naar eerste finale op Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz staat voor het eerst in de finale van de Australian Open. De 22-jarige Spanjaard knokte zich in een marathonpartij van 5 uur en 27 minuten langs de 28-jarige Duitser Alexander Zverev: 6-4 7-6 (5) 6-7 (3) 6-7 (4) 7-5.

Alcaraz staat zondag in de finale tegen de winnaar van de partij tussen Jannik Sinner en Novak Djokovic. Zij treffen elkaar later op vrijdag in Melbourne in de andere halve eindstrijd.

Zesvoudig grandslamwinnaar Alcaraz won de eerste twee sets, maar oogde niet helemaal fit en kreeg het steeds zwaarder. Zverev sloeg in de tiebreaks van de derde en vierde set toe en begon steeds beter te tennissen. De verliezend finalist van vorig jaar brak Alcaraz in de beslissende set direct en leek op weg naar de finale. Alcaraz richtte zich nog maar eens op, brak terug en sloeg op 6-5 nog een keer toe op de service van Zverev.

Revanche

Alcaraz en Zverev stonden voor de dertiende keer tegenover elkaar. De nummer 1 van de wereld nam met zijn zege in de Rod Laver Arena een voorsprong van 7-6 in de onderlinge duels met de huidige nummer 3. Ook nam hij revanche voor zijn verloren kwartfinale van 2024 op de Australian Open tegen Zverev. Alcaraz kwam tot dusver nooit verder dan de laatste acht op de Australian Open. Vorig jaar werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door Djokovic.

Alcaraz wist de drie andere grandslamtoernooien allemaal twee keer te winnen.

Zverev wacht nog altijd op zijn eerste grandslamtitel. De Duitser verloor vorig jaar de finale in Melbourne van Sinner. Ook op Roland Garros en de US Open stond Zverev een keer in de finale. Ook die twee partijen, in respectievelijk 2024 en 2020, verloor hij.