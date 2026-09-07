Economie eurozone sterker gegroeid dan eerder gedacht

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat is er een groei van 0,6 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Bij een voorlopige raming eind juli werd nog een plus van 0,4 procent gemeld door Eurostat.

De economische groei op jaarbasis werd opwaarts herzien tot 1,2 procent, van een eerder gemelde 1 procent. Voor de gehele Europese Unie is er nu een groei op kwartaalbasis van 0,7 procent en 1,4 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

De economie van het eurogebied groeide ook sterker dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Toen was sprake van nulgroei ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een groei met 0,6 procent op jaarbasis. Voor de EU is dit respectievelijk 0,1 en 0,9 procent.