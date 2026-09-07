Drukte in Belgrado voor begrafenis van Mladić

BELGRADO (ANP/AFP/RTR) - In het Servische Belgrado is drukte ontstaan in aanloop naar de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladić. Verslaggevers spreken van duizenden mensen die zijn samengekomen bij de kerk waar Mladić ligt opgebaard, om daar een laatste eer te bewijzen. Enkelen van hen verwijzen expliciet naar zijn oorlogsverleden.

De voormalig legerleider overleed eind augustus op 84-jarige leeftijd in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden, onder meer gepleegd in Srebrenica. Maandag wordt 'de slager van Bosnië' in Belgrado begraven, zij het zonder de gebruikelijke rituelen zoals bij een staatsbegrafenis. Zo is bijvoorbeeld president Aleksandar Vučić niet aanwezig bij de uitvaart.

Mladićs kist werd donderdag naar Servië gevlogen, waar deze gedrapeerd in vlaggen uit het toestel werd getild. Dergelijk militair eerbetoon viel niet goed in Europa, waar onder meer Eurocommissaris Marta Kos het ritueel afdeed als het verheerlijken van zijn dood.