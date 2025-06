Economie groeit sterker dan gedacht in eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuwe raming die hoger ligt dan de voorlopige schatting. Bij de eerste berekening die op 30 april werd gemeld, kwam de groei uit op 0,1 procent.

De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens en een kleinere afbouw van de voorraden dan een kwartaal eerder. Daarnaast droegen de consumptie door de overheid en het handelssaldo positief bij.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 2,2 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2 procent. Het handelssaldo en de consumptie door de overheid droegen het meest bij aan de groei. Ook de bijdragen van de consumptie door huishoudens en de investeringen waren positief.