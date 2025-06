Oekraïens regeringsvliegtuig geland op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is maandagavond een toestel van de Oekraïense regering geland. De Airbus A319 landde rond 23.20 uur op de Polderbaan van de luchthaven.

Onbekend is of de Oekraïense president Zelensky ook aan boord van het toestel was. Rond de landing van het vliegtuig was er onder meer een politiehelikopter in de buurt die de situatie in de gaten hield.

Zelensky heeft dinsdag onder meer een ontmoeting met demissionair premier Schoof en met secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO. Dinsdagmiddag spreekt hij de Tweede Kamer toe. Ook schuift hij aan bij het diner van koning Willem-Alexander met leiders van NAVO-landen.