Economie kent met 0,4 procent grootste groei sinds eind 2024

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie heeft in het afgelopen derde kwartaal een groeiversnelling doorgemaakt. De stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent is de grootste toename sinds eind vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening. In het laatste kwartaal van 2024 was er een groei van 0,5 procent, de afgelopen twee kwartalen van 0,3 procent.

"Dit is een positieve verrassing", reageert CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "De meeste banken en ook ikzelf gingen uit van een heel klein plusje, maar eigenlijk is dit een best goed cijfer. Dit is het achtste kwartaal van groei op rij en 0,4 procent is daarbij precies het gemiddelde. Als de economie een jaar lang op dit tempo groeit, betekent dat toch een groei van 2 procent. Dat is voor een welvarend land met een heel hoog bbp lang niet slecht."

Volgens Van Mulligen is het ook positief dat vrijwel alle sectoren bijdroegen aan de groei. De export en overheidsuitgaven vielen het meest op. "Op het gebied van de export is dat verrassend in het licht van de geopolitieke spanningen. Maar het is nog heel moeilijk te zeggen wat het effect is van de Amerikaanse heffingen. Het kan zijn dat bedrijven hebben geanticipeerd en meer naar de VS hebben uitgevoerd. Het kan ook in de cijfers van volgend jaar terugkomen, de dreiging is niet helemaal voorbij."

Huishoudens gaven van juli tot en met september meer uit aan onder meer kleding en vervoer. Hun bestedingen stegen met 0,3 procent ten opzichte van drie maanden eerder, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. "Tijdens de verkiezingscampagne hoorden we de zorgen dat mensen de koopkrachtstijging niet voelen in hun portemonnee, maar zo gedragen ze zich wel. We zijn er meer opuit gegaan, hebben meer spullen gekocht", zegt Van Mulligen.