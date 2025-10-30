ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marco Borsato is zich 'kapotgeschrokken' van strafeis

seksueel misbruik
door Redactie
donderdag, 30 oktober 2025 om 9:22
ANP-540728562
Marco Borsato is donderdagochtend vroeg bij de rechtbank in Utrecht verschenen. Op het programma van de tweede zittingsdag staat het pleidooi van zijn advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, die voor vrijspraak zullen pleiten. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een celstraf van vijf maanden tegen de zanger voor ontucht met een 15-jarige. Dat zou van september 2015 tot en met januari 2016 zijn gebeurd. Het vermeende slachtoffer is de dochter van de toenmalige fanclubvoorzitter.
In gesprek met de aanwezige pers zei Borsato donderdag dat hij zich "kapotgeschrokken" is van de eis. "Vol ongeloof", zei hij over zijn eerste reactie op de eis. Hij sprak wel lovende woorden over de rechtbank en zei dat het hem opviel dat die "goede dossierkennis" heeft. Borsato deelde ook dat zijn familie er donderdag opnieuw niet bij is in Utrecht, maar zei ook dat ze hem wel steunen. "Mijn familie is heel liefdevol, ze zitten bij elkaar en ze steunen me. Ze kennen mij."

Lees ook

OM eist 5 maanden cel tegen Borsato voor ontucht met 15-jarigeOM eist 5 maanden cel tegen Borsato voor ontucht met 15-jarige
OM in zaak-Borsato: verdachte is een man die grens niet meer zagOM in zaak-Borsato: verdachte is een man die grens niet meer zag
Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerdHet ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading