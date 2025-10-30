Marco Borsato is zich 'kapotgeschrokken' van strafeis

Marco Borsato is donderdagochtend vroeg bij de rechtbank in Utrecht verschenen. Op het programma van de tweede zittingsdag staat het pleidooi van zijn advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops, die voor vrijspraak zullen pleiten. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een celstraf van vijf maanden tegen de zanger voor ontucht met een 15-jarige. Dat zou van september 2015 tot en met januari 2016 zijn gebeurd. Het vermeende slachtoffer is de dochter van de toenmalige fanclubvoorzitter.

In gesprek met de aanwezige pers zei Borsato donderdag dat hij zich "kapotgeschrokken" is van de eis. "Vol ongeloof", zei hij over zijn eerste reactie op de eis. Hij sprak wel lovende woorden over de rechtbank en zei dat het hem opviel dat die "goede dossierkennis" heeft. Borsato deelde ook dat zijn familie er donderdag opnieuw niet bij is in Utrecht, maar zei ook dat ze hem wel steunen. "Mijn familie is heel liefdevol, ze zitten bij elkaar en ze steunen me. Ze kennen mij."