PVV verloor tot nu toe in elke gemeente stemmen

DEN HAAG (ANP) - De PVV heeft in elke gemeente die tot nu toe de verkiezingsuitslag heeft gedeeld stemmen verloren. In Edam-Volendam kreeg de partij van Geert Wilders 14,4 procent minder stemmen. In Amsterdam ging het aantal stemmen voor de Partij voor de Vrijheid vooralsnog met 2,3 procent naar beneden. Dit komt naar voren uit de voorlopige cijfers van de ANP Verkiezingsdienst.

Nog niet alle stemmen zijn geteld. Zo heeft Amsterdam nog maar 80 procent van de stemmen doorgegeven. Ook ontbreken alle stemmen van de gemeente Venray (Limburg) in de voorlopige uitslag. Het tellen van stemmen werd daar gestaakt doordat het team het pand moest verlaten door een brand in een meterkast van het gemeentehuis. In 2023 stemde 27,9 procent van de gemeente Venray op de PVV.

De PVV heeft het hoogste aantal stemmen gehaald in de Brabantse gemeente Rucphen. Ook bij eerdere verkiezingen werd de partij van Wilders hier de grootste. Toch heeft de PVV ook hier 7,6 procent van de stemmen verloren.