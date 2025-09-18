ECONOMIE
Economisch adviseur Trump: renteverlaging Fed goede eerste stap

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 14:41
WASHINGTON (ANP/RTR) - Kevin Hassett, de economisch adviseur van het Witte Huis en president Donald Trump, heeft de renteverlaging van de Federal Reserve verwelkomd als een "goede eerste stap". De Amerikaanse koepel van centrale banken verlaagde woensdag voor de eerste keer dit jaar de leenkosten in de Verenigde Staten, met een kwart procentpunt.
"De essentie is dat een langzame en gestage koers richting het doel, terwijl we de binnenkomende gegevens in de gaten houden, verstandig beleid is", zei Hassett in een interview met CNBC. Hij zei dat sommigen in de regering-Trump, zoals de nieuwe Fed-bestuurder Steven Miran, de rente liever verder hadden zien dalen, "maar ik denk dat 25 basispunten op vrij brede steun kan rekenen".
De renteverlaging was de uitkomst van een van de meest politiek beladen rentevergaderingen van de Fed van de afgelopen jaren. Trump zette de Fed de afgelopen maanden onder grote druk om de leenkosten snel te verlagen.
