Polen meldt weer Russische drones aan grens

door anp
donderdag, 18 september 2025 om 14:35
WARSCHAU (ANP/RTR) - Russische en Belarussische drones hebben opnieuw geprobeerd Polen binnen te vliegen, zegt het NAVO-land. Waarom ze daarin niet zijn geslaagd, liet binnenlandminister Marcin Kierwinski in het midden. Zijn ministerie zegt dat Polen ze niet onder vuur heeft genomen of op een andere manier heeft ingegrepen.
"De grenswacht nam afgelopen nacht verhoogde activiteit waar van Belarussische en Russische drones die probeerden het Poolse luchtruim te doorkruisen", zei de minister donderdag. "Het is duidelijk dat de toestand aan de Pools-Belarussische grens heel, heel gespannen blijft."
Kierwinski voerde de nieuwe onrust aan de grens aan als reden om die nog gesloten te houden. De grens met Belarus ging dicht om de militaire oefening Zapad die Belarus samen met Rusland hield, maar die is voorbij.
