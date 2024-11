Economische bedrijvigheid eurozone krimpt onverwacht

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november onverwachts gekrompen, meldt marktonderzoeker S&P Global. De krimp voedt de zorgen over de vooruitzichten voor de Europese economie , die al bedreigd wordt door de val van de Duitse regering en door de importtarieven die aankomend president Donald Trump wil invoeren.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in de eurozone meet, nam deze maand af naar een stand van 48,1. Dat is het laagste niveau in tien maanden. De bedrijvigheid zakte daarmee ook onder het niveau van 50, dat het verschil tussen groei of krimp aangeeft. In oktober kwam de index nog op precies 50 uit en economen hadden verwacht dat de bedrijvigheid ook in november op dat niveau zou blijven.