LUMC onderzoekt of zaad van medewerkers spermabank is gebruikt

LEIDEN (ANP) - Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt of zaad van medewerkers van een oude zaaddonorbank van het ziekenhuis is gebruikt voor de inseminatie van vrouwen met een kinderwens. Eerder deze week publiceerde het ziekenhuis al een rapport over de rommelige gang van zaken bij de bank, die van 1977 tot 2004 actief was.

Naar aanleiding daarvan heeft zich op woensdag een donor gemeld bij het ziekenhuis. "De donor beschikte over informatie die wijst op mogelijk gebruik van eigen zaad door medewerkers van de toenmalige donorbank", schrijft het ziekenhuis. Het LUMC neemt de melding serieus en "ziet dit als aanleiding voor verder onderzoek". Martin Schalij van de raad van bestuur van het LUMC zegt dat de organisatie "enorm geschrokken" is van de melding. "We hebben de bevindingen uit het rapport maandagavond met alle betrokkenen gedeeld en nu moeten we hen opnieuw confronteren met een pijnlijk bericht. We realiseren ons dat dit voor de betrokkenen impactvol is."

Uit het rapport bleek dat 440 van de mensen die via de spermabank van het toenmalige Academisch Ziekenhuis Leiden waren verwekt meer dan 25 halfbroers- of zussen hebben. Donoren mogen maximaal 25 biologische kinderen hebben om de kans klein te houden dat onwetende bloedverwanten bijvoorbeeld een relatie met elkaar aangaan.