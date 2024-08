Economische bedrijvigheid eurozone trekt aan door Zomerspelen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in de eurozone is in augustus onverwacht toegenomen ten opzichte van een maand eerder, meldt marktonderzoeker S&P Global. Dat kwam vooral door een sterker dan verwachte toename van de activiteiten in de dienstensector. Met name in Frankrijk groeide de dienstensector hard, dankzij de Olympische Spelen in Parijs. De industrie in het eurogebied liet echter opnieuw een krimp zien.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, steeg deze maand naar een stand van 51,2, van 50,2 een maand eerder. Economen hadden gerekend op een kleine groeivertraging tot een stand van 50,1. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De economische bedrijvigheid in de eurozone laat daarmee voor de zesde maand op rij een groei zien. De groei van de dienstensector nam toe tot het hoogste niveau in vier maanden tijd. De activiteit in de industrie kromp echter tot het laagste niveau in acht maanden.