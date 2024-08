Economische schade dreigt door staking spoorbedrijven in Canada

OTTAWA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De twee grootste spoorgoederenvervoerders in Canada hebben hun activiteiten donderdag gestaakt, nadat zij niet tot nieuwe loonafspraken waren gekomen met de vakbond. De geklapte onderhandelingen kunnen grote gevolgen hebben voor de Canadese economie , maar ook voor de handel met de Verenigde Staten. Dagelijks wordt in Canada voor omgerekend bijna 661 miljoen euro aan vracht over het spoor vervoerd.