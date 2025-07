Iraanse president raakte gewond bij Israëlische aanval in juni

TEHERAN (ANP) - De Iraanse president Massoud Pezeshkian is tijdens de twaalfdaagse oorlog met Israël gewond geraakt, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Hij liep lichte verwondingen op aan zijn been tijdens een aanval op een gebouw van de Nationale Veiligheidsraad in Teheran.

De Israëlische luchtmacht zou het beveiligde complex hebben gebombardeerd op 16 juni, drie dagen nadat de oorlog begon. Pezeshkian had op dat moment een vergadering op die locatie. Tijdens de aanval viel de stroom uit, schrijft Fars. De aanwezigen wisten het gebouw veilig te verlaten, maar sommigen liepen tijdens de evacuatie lichte verwondingen op, onder wie de president.

Vorige week zei Pezeshkian in een interview met de Amerikaanse conservatieve mediapersoonlijkheid Tucker Carlson dat Israël hem had proberen te doden.

Tijdens het gewapende conflict kwam ook naar buiten dat de Amerikaanse president Donald Trump een Israëlisch plan zou hebben tegengehouden om de Iraanse opperste leider Ali Khamenei te vermoorden.