Econoom: onzekerheid over handel met VS blijft

DEN HAAG (ANP) - De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de importheffingen van Donald Trump en de stappen die de president daarop zette, zorgen ervoor dat de onzekerheid over het handelsklimaat waarschijnlijk verder aanhoudt. Dat laat ING-econoom Bert Colijn weten.

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft vrijdag veel van de heffingen die Trump vorig jaar invoerde onwettig verklaard. De president kondigde daarop een nieuw wereldwijd invoertarief van 10 procent aan op buitenlandse goederen.

Voor Nederlandse ondernemers die handelen met de VS verandert er in principe niets, zegt Colijn, door de vorig jaar gesloten deal tussen de VS en de Europese Unie. Wel blijft er volgens de econoom onzekerheid bestaan.

Hogere heffingen

Want hoewel Trump nu volgens de rechters zijn bevoegdheden op bepaalde vlakken heeft overschreden, houdt hij volgens Colijn niet direct op met zijn heffingen. Dat bleek al uit het nieuwe tarief, maar Trump kan ook nog onderzoeken starten naar sectoren en de EU eventueel hogere heffingen opleggen.

Daarnaast bestaat er al onzekerheid over of de vorig jaar gesloten handelsdeal tussen de VS en de EU standhoudt, stelt Colijn. Een stemming over delen van de deal die afgelopen zomer werd gesloten, werd door het Europees Parlement eerder dit jaar nog uitgesteld. Dat had te maken met bedreigingen richting Groenland. "Het is niet zo dat hier nu een grote kans ligt om terug te gaan naar waar we waren voor 2 april 2025", zegt Colijn, verwijzend naar de dag dat Trump veel van zijn importheffingen aankondigde.

De tarieven die de EU opgelegd heeft gekregen, waaronder een algemene Amerikaanse importheffing van 15 procent op Europese goederen, vallen niet onder de heffingen die het Hooggerechtshof heeft afgeschoten, zegt Colijn.