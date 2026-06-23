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Een vijfde van Duitsers kan geen weekje zomervakantie betalen

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:36
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WIESBADEN (ANP/DPA) - Iets meer dan een vijfde (21 procent) van de Duitsers heeft niet genoeg geld om een weekje buitenshuis op zomervakantie te gaan. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Dat komt volgens het bureau neer op een totaal van 17,3 miljoen mensen. Vooral eenoudergezinnen worden geraakt. Daarvan zegt 39 procent een week vakantie niet te kunnen betalen.
Maar ook alleenstaanden hebben vaak niet de financiële middelen om een week op vakantie te gaan. Voor die groep gaat het om 29 procent. Voor huishoudens met twee volwassenen zonder kinderen geldt dit voor 16 procent en bij huishoudens met twee volwassenen en kinderen is dat 18 procent.
Destatis keek ook naar het Europese niveau. Het gemiddelde binnen de Europese Unie dat geen week zomervakantie buitenshuis kan betalen is 28 procent van de mensen. Het hoogste niveau is in Roemenië met 61 procent, gevolgd door Griekenland, Bulgarije en Hongarije. Het laagste niveau is in Luxemburg (11 procent), Zweden (12 procent) en Nederland (13 procent), aldus Destatis.
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