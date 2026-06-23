Zwemmer Korstanje voorlopig niet in actie door rugproblemen

EINDHOVEN (ANP) - Zwemmer Nyls Korstanje komt voorlopig niet in actie door aanhoudende rugproblemen. De nummer 6 op de 100 meter vlinderslag van de afgelopen Olympische Spelen in Parijs slaat het EK van augustus over en werkt voorlopig ook geen trainingen af. "Ik wil mijn lichaam de tijd geven om volledig te herstellen, zodat ik op de lange termijn weer op mijn best kan zijn", reageert de vlinderslagspecialist via de zwembond.

De rugklachten van de 27-jarige Korstanje begonnen ruim een jaar geleden. "We hebben de afgelopen periode op een verantwoorde manier en naar de mogelijkheden getraind. Samen met specialisten hebben we geconstateerd dat hij momenteel niet optimaal kan presteren. Hij gaat zich nu volledig focussen op een zorgvuldig herstel, zodat hij in de toekomst weer op het niveau kan presteren dat hij beoogt", verklaart coach Patrick Pearson.

Korstanje deed ook al mee aan de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en aan vijftien EK's en WK's.