Eerste banenverlies ooit bij 114 jaar oude chocolademaker Ritter

WALDENBUCH (ANP/DPA) - De Duitse chocolademaker Ritter Sport gaat voor het eerst in zijn 114-jarige bestaan banen schrappen om kosten te besparen. Het familiebedrijf kampt met gestegen kosten voor met name cacao, maar ook voor energie en verpakkingsmaterialen. Daarom wordt ingegrepen in het personeelsbestand op het hoofdkantoor in Waldenbuch in de buurt van Stuttgart.

Ritter Sport, dat in 1912 werd opgericht, is bekend van de vierkante chocoladerepen. Op het hoofdkantoor in de deelstaat Baden-Württemberg werken ongeveer duizend mensen, onder wie ruim zeshonderd kantoorwerknemers. Daar komen nu zeventig kantoorbanen te vervallen. Wereldwijd werken er ongeveer 1900 mensen voor Ritter Sport dat eerder had gezegd de kostenstructuur te willen aanpassen.

In januari maakte Ritter Sport nog bekend vorig jaar verlieslijdend te zijn geweest door de hogere inkoopkosten voor cacao, grondstoffen en energie, zonder concrete cijfers te noemen. De omzet nam wel toe tot 712 miljoen euro door hogere verkoopprijzen.