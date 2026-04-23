Luchtvaartmaatschappijen verwelkomen tijdelijke korting Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen vinden het "een prima geste" van Schiphol om de havengelden tijdelijk te verlagen vanwege de situatie in het Midden-Oosten. "Schiphol doet dit uit eigen beweging. Daar maak ik uit op dat ze inzien dat die stijging van 41 procent van vorig jaar toch wel heel erg verkeerd is gevallen. Nu grijpen ze de hoge kerosineprijzen aan om dat te herstellen. Daar zijn we blij mee", reageert BARIN-voorzitter Marnix Fruitema namens de in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol verhoogde de tarieven vorig jaar met 41 procent, tot grote onvrede van luchtvaartmaatschappijen. Dit jaar zouden de havengelden met 5 procent omhooggaan, maar daar zag de luchthaven van af om betaalbaar te blijven. Ook de komende jaren wilde Schiphol de tarieven gelijkhouden, maar de situatie in het Midden-Oosten heeft de luchthaven anders doen besluiten. Vanaf volgende week tot en met 31 maart 2027 geldt een korting van ruim 10 procent.