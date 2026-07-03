Eerste geldautomaten van DNB geopend op Saba en Sint Eustatius

AMSTERDAM (ANP) - Op Saba en Sint Eustatius zijn deze week de eerste geldautomaten van De Nederlandsche Bank (DNB) geopend. De centrale bank kondigde vorig jaar al aan zijn diensten uit te breiden met contant geldvoorzieningen in Caribisch Nederland om het voor inwoners, ondernemers en bezoekers makkelijker te maken om contant geld op te nemen.

Contant geld is op de twee eilanden, die bijzondere gemeenten van Nederland zijn, een veelgebruikt betaalmiddel. Als gemeente horen de eilanden bij Nederland, maar vallen ze niet onder de Europese Economische Ruimte. Er wordt op Saba en Sint Eustatius niet met euro's betaald, maar met de Amerikaanse dollar. Bij de geldautomaten kunnen klanten dollars pinnen.

Op Sint Eustatius wonen 3348 mensen en Saba telt 2270 inwoners. Beide eilanden beschikken al over twee geldautomaten van commerciële banken. Daar komen per eiland vier extra automaten van DNB bij om de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van contant geld te verbeteren. DNB doet dit in samenwerking met de eilanden en de geldautomatenaanbieder Brink's.

Afgelopen maandag werden de DNB-geldautomaten op Saba geopend en donderdag volgde de officiële opening van de geldautomaten op Sint Eustatius.