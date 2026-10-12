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Eerste klant voor geplande AI-fabriek in Rotterdamse haven

Economie
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Een AI-fabriek die in de Rotterdamse haven gebouwd moet gaan worden, heeft zijn eerste klant binnen. Dat bevestigt topman Han de Groot van initiatiefnemer VOLT na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Het gaat om het AI-cloudbedrijf Nebius, met hoofdkantoor in Amsterdam.
AI-infrastructuurbedrijf VOLT hoopt dat de bouw van de fabriek in 2028 kan beginnen. Met het datacenter wil VOLT rekenkracht beschikbaar maken waarmee bedrijven, onderzoekers en publieke instellingen AI kunnen ontwikkelen en gebruiken. Voor de eerste bouwfase voorziet VOLT een investering van 7 miljard euro.
Nebius en VOLT hebben een overeenkomst getekend voor een "substantieel deel van de rekenkracht van de in de Rotterdamse haven geplande AI-gigafabriek", aldus De Groot. "Nebius koopt de rekenkracht die geproduceerd wordt in de AI-gigafabriek en VOLT ontwikkelt en bouwt de gebouwen en installeert de AI-chips die Nebius voor een langjarige periode huurt."
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