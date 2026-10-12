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Belgische jeugdinternational ronselde 'soldaten' voor Overasselt

Samenleving
door Redactie
ANP-566766381
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Een Belgisch voetbaltalent ronselde 'soldaten' voor Overasselt en bewaakte eerder een megapartij drugs. De Belg Joas N., een van de vermeende ronselaars voor de dodelijke aanslag in Overasselt, kreeg in juni nog vier jaar cel voor betrokkenheid bij de handel in een grote partij drugs en wapenbezit. Dat blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en RTL Nieuws.
Zijn leven zag er ooit heel anders uit: als tiener was Joas N. een talentvolle voetballer, die het schopte tot het Belgisch nationaal jeugdteam. Hij speelde voor de Rode Duivels onder 15 nog samen met Remco Evenepoel een wedstrijd tegen Nederland, die later overstapte naar het wielrennen en daarin wereldkampioen werd.

Sturende rol

De nu 26-jarige Joas N. had een sturende rol bij de gewelddadige aanslag in Overasselt op 1 september, schrijft de politie in het strafdossier dat RTL Nieuws heeft ingezien. Bij de aanslag in Overasselt, waar ongeveer dertig gewapende mannen opdoken, werd beveiliger Berry doodgeschoten. Uit chatberichten op Signal concludeert de politie dat Joas N. onder de schuilnaam 'Risico' aanslagplegers ronselde. In een Signalgroep met de naam Voetbal stuurde hij berichten als: 'Zeg die boys krijgen 5K extra' en 'Ze moeten naar Overasselt'.

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