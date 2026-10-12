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Staatssecretaris: verouderde dierentuinen moeten vernieuwen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Dierentuinen die al jarenlang werken met een verouderde vergunning moeten gaan vernieuwen, vindt staatssecretaris Silvio Erkens (VVD, Dierenwelzijn). Volgens hem voldoen sommige dierentuinen niet aan huidige standaarden voor bijvoorbeeld dierenwelzijn, omdat zij daar alleen op getoetst worden bij een nieuwe vergunningaanvraag. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven, kunnen dierentuinen dit jarenlang uitstellen.
De staatssecretaris wil hen hierop aanspreken. In het huidige vergunningsstelsel kan dat nog niet.
Tegelijkertijd hebben dierentuinen die wel willen vernieuwen last van verregaande administratie, schrijft Erkens in een brief aan de Tweede Kamer. "Dierentuinen moeten nu bijvoorbeeld tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de diameter is van een zitstok voor vogels", aldus zijn ministerie in een persbericht. Dat soort regels zit vernieuwing wat Erkens betreft in de weg.
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