ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste kwartaalwinst streamingdienst Viaplay sinds begin 2024

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 9:59
anp170726070 1
STOCKHOLM (ANP) - Streamingdienst Viaplay heeft voor het eerst sinds begin 2024 weer een kwartaal met winst afgesloten. Dat volgt uit nieuwe kwartaalcijfers van het Zweedse bedrijf, dat onlangs aankondigde zijn Nederlandse tak voor 142 miljoen euro te verkopen aan Videoland.
Viaplay hield onder de streep 70 miljoen kroon over, omgerekend ruim 6 miljoen euro. Een jaar terug was nog sprake van 49 miljoen kroon verlies. De omzet steeg wel met ruim een kwart. Viaplay heeft eind vorig jaar namelijk de resterende 50 procent van de aandelen in Allente overgenomen van Telenor. Door die overname is Viaplay nu de enige eigenaar van de grote Scandinavische tv-aanbieder.
Het bedrijf wil zich volledig op Noord-Europa gaan richten. Begin deze maand werd bekend dat Viaplay Nederland wordt overgenomen door streamingdienst Videoland, onderdeel van DPG Media. Voor de Nederlandse Viaplay-abonnees verandert er vooralsnog niets bij bijvoorbeeld het kijken van Formule 1. Pas als de overname afgerond is, worden de sportrechten en programmering van Viaplay onderdeel van Videoland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

ANP-540902189

Oud-international geëmotioneerd over Royston Drenthe: 'Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam'

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 07.22.19

Zwarte zaterdag op 18 juli: op deze uren verlies je veel tijd op de Route du Soleil

anp160726117 1

Transgender vrouw en neonazi naar mannengevangenis in Duitsland

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

Loading