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Shirt Pelé uit WK-finale 1958 voor 4,3 miljoen euro geveild

Sport
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 10:01
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NEW YORK (ANP/RTR) - Het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958 is op een veiling in New York verkocht voor 4,9 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 4,3 miljoen euro. Het shirt is daarmee volgens veilinghuis Sotheby's het op een na duurste ter wereld.
Een shirt dat de Argentijnse voetbalicoon Diego Maradona droeg tijdens de kwartfinale van het WK in 1986 tegen Engeland (waarin hij met de 'Hand van God' scoorde), ging in 2022 voor 8,1 miljoen euro van de hand.
De toen pas 17-jarige Pelé scoorde twee keer in de WK-finale van 1958, die Brazilië met 5-2 won van gastland Zweden. Het bewuste shirt was door Pelé geschonken aan zijn ploeggenoot en goede vriend Dida, die het decennialang bewaarde in de familie. In 2004 werd het voor het eerst geveild, volgens Sotheby's voor ongeveer 82.000 euro.
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