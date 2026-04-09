Eerste luchtvaartmaatschappij uit VS keert terug naar Venezuela

FORT WORTH (ANP/AFP) - American Airlines heeft aangekondigd dat het de vluchten naar Venezuela zo snel mogelijk wil hervatten, mogelijk al op 30 april. Daarmee wordt het de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die terugkeert naar het land sinds Washington de Venezolaanse leider Nicolás Maduro begin dit jaar gevangen heeft genomen.

American Airlines kreeg begin maart al toestemming van het Amerikaanse ministerie van Transport, maar de maatschappij heeft nog niet alle benodigde goedkeuringen en veiligheidscontroles van beide landen geregeld. Zodra dat wel het geval is, moeten er dagelijks vluchten komen tussen Miami in Florida en de Venezolaanse hoofdstad Caracas. American Airlines wil deze vluchten laten uitvoeren door dochtermaatschappij Envoy, met Embraer 175-toestellen.

De Verenigde Staten arresteerden Maduro op 3 januari in een militaire operatie, waarbij volgens Venezuela meer dan honderd mensen omkwamen. Sindsdien steunt de Amerikaanse president Donald Trump Maduro's plaatsvervanger, Delcy Rodríguez, als interim-leider van Venezuela.