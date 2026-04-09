Eerste luchtvaartmaatschappij uit VS keert terug naar Venezuela

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 21:51
anp090426192 1
FORT WORTH (ANP/AFP) - American Airlines heeft aangekondigd dat het de vluchten naar Venezuela zo snel mogelijk wil hervatten, mogelijk al op 30 april. Daarmee wordt het de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die terugkeert naar het land sinds Washington de Venezolaanse leider Nicolás Maduro begin dit jaar gevangen heeft genomen.
American Airlines kreeg begin maart al toestemming van het Amerikaanse ministerie van Transport, maar de maatschappij heeft nog niet alle benodigde goedkeuringen en veiligheidscontroles van beide landen geregeld. Zodra dat wel het geval is, moeten er dagelijks vluchten komen tussen Miami in Florida en de Venezolaanse hoofdstad Caracas. American Airlines wil deze vluchten laten uitvoeren door dochtermaatschappij Envoy, met Embraer 175-toestellen.
De Verenigde Staten arresteerden Maduro op 3 januari in een militaire operatie, waarbij volgens Venezuela meer dan honderd mensen omkwamen. Sindsdien steunt de Amerikaanse president Donald Trump Maduro's plaatsvervanger, Delcy Rodríguez, als interim-leider van Venezuela.
POPULAIR NIEUWS

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

Loading