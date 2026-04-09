Volgende week gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 21:53
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Libanon en Israël onderhandelen volgende week in Washington, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De gesprekken zouden naar verwachting gaan plaatsvinden op het ministerie.
Eerder meldden verschillende media al dat de gesprekken onder toezicht van de Amerikanen zouden plaatsvinden en worden geleid door de Libanese oud-ambassadeur in Washington, Simon Karam.
Volgens Israël geldt een eerder overeengekomen staakt-het-vuren tussen Iran en de VS niet voor Libanon. Israël voerde grootschalige aanvallen op Libanon uit, waarbij honderden doden vielen. Donderdag lieten beide landen weten met elkaar te willen praten.
Israël en Libanon hebben geen diplomatieke banden en gaan niet vaak direct met elkaar in gesprek.
