Eerste vlucht tussen India en China in 5 jaar landt in Guangzhou

GUANGZHOU (ANP/AFP) - De eerste directe commerciële vlucht tussen het Chinese vasteland en India in meer dan vijf jaar is geland in Guangzhou, zo blijkt uit luchthaveninformatie. Het vliegtuig van het door de Nederlander Pieter Elbers geleide IndiGo was opgestegen in Calcutta.

Waarnemers zien de hervatting van het vliegverkeer als een symbolische stap in de voorzichtige verbetering van de banden tussen de twee Aziatische landen.

Het directe vliegverkeer tussen de twee landen met de meeste inwoners ter wereld lag stil sinds de coronapandemie. Door de slechte onderlinge relatie, die in 2020 een dieptepunt bereikte door grensconflicten, werd het nooit hervat. In augustus werden China en India het al eens over een hervatting van het vliegverkeer. Toen was nog niet duidelijk wanneer.

Beide economische grootmachten worden geraakt door de importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump. De hervatting van het vliegverkeer moet zorgen voor meer handel tussen de twee landen.