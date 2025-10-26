Nederland sluit WK baanwielrennen af met negen gouden medailles

SANTIAGO (ANP) - De Nederlandse equipe op de WK baanwielrennen heeft de titelstrijd in Chili afgesloten met negen gouden medailles, twee zilveren en twee bronzen. Geen land kwam in de buurt op de piste van Santiago. Grootverdiener was Harrie Lavreysen die zondag op de sprint zijn vierde wereldtitel veroverde. Hetty van de Wouw kon op de keirin geen gevolg geven aan haar drie titels.

Op het slotonderdeel koppelkoers bleven Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak buiten de medailles. Ze werden zevende. De titel op het olympische onderdeel was voor de Belgen Lindsay De Vylder en Fabio Van Den Bossche, die vorig jaar het zilver pakten. De Belgen hielden de Britten en de Duitsers achter zich.

Op de koppelkoers rijden koppels een wedstrijd over tweehonderd ronden, waarin twintig keer gesprint wordt om de punten.

Dorenbos pakte eerder zilver op het onderdeel scratch. Dat deed de 25-jarige Castricummer twee maanden na een ernstig trainingsongeval. Samen werden ze vroeg in het jaar nog Europees kampioen.