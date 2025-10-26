Havik pakt op WK baanwielrennen brons op afvalkoers

SANTIAGO (ANP) - Yoeri Havik heeft bij de WK baanwielrennen in Chili het brons veroverd op de afvalkoers. De titel was voor de Italiaan Elia Viviani, die zijn carrière dit jaar beëindigt. Het zilver was voor de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart.

Op de afvalkoers start een groep renners en moet om de twee ronden de renner die als laatste de finish passeert uit de baan. Viviani won het jonge onderdeel al in 2021 en 2022.

Noord-Hollander Havik (34) was eerder wereldkampioen op de puntenkoers en, samen met Jan-Willem van Schip, op de koppelkoers. Het brons bezorgde hem tranen. "In Nederland moet je een medaille pakken om erbij te horen. Ik leg mezelf zo veel druk op. Ook al ben ik al twee keer wereldkampioen geweest", vertelde hij bij de NOS. "Je twijfelt soms aan jezelf. Maar ik moet meer in mezelf geloven. Op de puntenkoers werd ik zevende. Daar had veel meer ingezeten. Maar nu sta ik toch weer met Elia Viviani op het podium, de maestro. Dat is best mooi."

Lisa van Belle speelde op de slotdag van de WK geen rol van betekenis in de puntenkoers. De 21-jarige Zoetermeerse eindigde op de achttiende plaats. De wereldtitel op de wedstrijd over honderd ronden, waarin tien keer om de punten wordt gesprint, was voor de Mexicaanse Yareli Acevedo Mendoza.