EIB: hogere stikstofgrens van Wiersma levert 23.000 woningen op

Als Nederland wat minder strikt met de regels omgaat, kan de aanpak van het woningtekort sneller en goedkoper. Met die boodschap komt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) na nieuwe berekeningen. Zo zou een hogere stikstofgrens, zoals landbouwminister Femke Wiersma (BBB) heeft voorgesteld, tot 2030 leiden tot 23.000 extra woningen, met minimale impact op de natuur.

"Als het lukt om een ondergrens van 1 mol stikstofneerslag per hectare ingevoerd te krijgen zou dat echt een oplossing zijn voor de woningbouw", licht EIB-directeur Taco van Hoek toe. Volgens hem zouden er voor nog eens tienduizenden woningen dan ook geen natuurvergunningen aangevraagd hoeven te worden. De totale kostenbesparing raamt hij op 400 miljoen euro.

Wiersma wil die grens invoeren zodat vergunningen makkelijker verleend kunnen worden aan bedrijven met een kleine stikstofuitstoot. De huidige grens ligt evenwel een factor 200 lager dan het voorstel van Wiersma. Op het plan is ook veel kritiek, onder meer van de Raad van State. De belangrijkste overheidsadviseur waarschuwde dat een bestuursrechter die vergunningen kan vernietigen.

Uitstoot bouwprojecten 'gering'

Van Hoek denkt dat deze bezwaren voor de bouw wel meevallen. Bouwprojecten leveren volgens hem ook relatief weinig stikstof op. "1 mol per hectare is gewoon ontzettend weinig. Bij intensieve veehouderij aan randen van natuurgebieden gaat het soms om 50 tot 100 mol per hectare." Van Hoek vervolgt: "Dan is er natuurlijk het argument dat al die kleine beetjes tot een groter getal kunnen optellen." Maar die redenering gaat volgens hem bij de bouw niet echt op omdat bouwprojecten vaak erg verspreid over Nederland liggen.

Het EIB heeft meerdere "regeldrukbeperkende" maatregelen doorgerekend die eerder aan de overheid zijn voorgesteld door de adviesgroep STOER. Volgens Van Hoek zou de bouw ook erg geholpen zijn met het beperken van de beroepsmogelijkheden tot één instantie. Nu duren bezwaarprocedures voor woningbouwprojecten, tot aan de Raad van State toe, vaak meer dan vier jaar. "Als dat allemaal bij een instantie wordt ondergebracht scheelt dat aanzienlijk. Dan is er wel een beroepsmogelijkheid minder, maar alles zou veel sneller gaan."

Technische voorschriften

Ook denkt Van Hoek dat de bouw van een huis duizenden euro's goedkoper kan als de technische voorschriften voor bouwprojecten worden ingeperkt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het versoepelen van de eisen rond drempelloze balkons of de minimale plafond- en deurhoogte.