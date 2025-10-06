ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EIB leent miljoenen aan Evides voor toekomstbestendig drinkwater

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 17:19
anp061025142 1
LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 200 miljoen euro aan Evides voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Met de financiering moet het distributienetwerk van het Nederlandse drinkwaterbedrijf klimaatbestendiger en duurzamer worden en de infrastructuur worden voorbereid op "toekomstige uitdagingen".
Het geld is onder meer bedoeld voor de bouw van nieuwe pomp- en zuiveringsstations en nieuwe distributieleidingen. Evides levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.
"Deze lening is van groot belang voor het uitvoeren van ons investeringsprogramma", stelt interim-topman Edgar Ruijgers van Evides. "Het vertrouwen van de EIB in Evides bevestigt dat we een financieel gezond bedrijf zijn en dat onze strategie om ons duurzame investeringsprogramma uit te voeren geloofwaardig is."
In 2020 leende Evides ook al 190 miljoen euro van Brussel en tussen 2014 en 2018 werd een lening verstrekt van 175 miljoen euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading