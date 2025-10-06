EIB leent miljoenen aan Evides voor toekomstbestendig drinkwater

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 200 miljoen euro aan Evides voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Met de financiering moet het distributienetwerk van het Nederlandse drinkwaterbedrijf klimaatbestendiger en duurzamer worden en de infrastructuur worden voorbereid op "toekomstige uitdagingen".

Het geld is onder meer bedoeld voor de bouw van nieuwe pomp- en zuiveringsstations en nieuwe distributieleidingen. Evides levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

"Deze lening is van groot belang voor het uitvoeren van ons investeringsprogramma", stelt interim-topman Edgar Ruijgers van Evides. "Het vertrouwen van de EIB in Evides bevestigt dat we een financieel gezond bedrijf zijn en dat onze strategie om ons duurzame investeringsprogramma uit te voeren geloofwaardig is."

In 2020 leende Evides ook al 190 miljoen euro van Brussel en tussen 2014 en 2018 werd een lening verstrekt van 175 miljoen euro.