Enexis waarschuwt voor uitschakelen deel stroomnet op koude dagen

DEN BOSCH (ANP) - Netbeheerder Enexis vreest mogelijk een deel van het stroomnet tijdens koude winterdagen te moeten uitschakelen in gebieden in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Op koude dagen met veel vorst gebruiken consumenten en bedrijven veel elektriciteit op hetzelfde moment om bijvoorbeeld hun huis te verwarmen. Maar dat kan het volle stroomnet in sommige Enexis-gebieden niet aan.

Om overbelasting van het net te voorkomen, neemt Enexis maatregelen. De netbeheerder roept bedrijven en huishoudens in die provincies op om op zeer koude dagen tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 21.00 uur minder stroom te verbruiken en het verbruik beter te spreiden over de dag.

Ook onderzoekt Enexis onder meer of bedrijven verplicht kunnen worden om tegen betaling op bepaalde momenten minder stroom te verbruiken. De netbeheerder denkt de verwachte pieken met dit soort maatregelen te kunnen opvangen, maar kan dat niet garanderen.

Gedeelte stroomnet uitschakelen

Als de maatregelen niet genoeg helpen, schakelt Enexis "in het uiterste geval" een deel van het stroomnet tijdelijk uit in 22 gebieden. Bedrijven en huishoudens hebben dan tijdelijk geen stroom. Hoelang dat duurt, hangt volgens Enexis af van wanneer de piek afneemt. Dit kan enkele uren zijn. "Helaas kan deze situatie zich een aantal dagen achterelkaar herhalen als het heel koud blijft", waarschuwt de netbeheerder.

Het uitschakelen van delen van het net is volgens Enexis nodig om schade aan kabels of elektriciteitsstations te voorkomen. Dat zou leiden tot langdurige elektriciteitsuitval.

Zaklantaarn in huis halen

Enexis raadt mensen en bedrijven aan zich voor te bereiden op urenlange uitval van stroom, zoals een zaklantaarn in huis halen en de noodvoorziening voor kritische bedrijfsprocessen controleren.

De provincie Noord-Brabant noemt de drukte op het stroomnet "een belangrijke uitdaging". De mededeling van Enexis onderstreept dat, aldus gedeputeerde Bas Maes. "Een stabiel energienetwerk is de ruggengraat van onze economie." Hij geeft aan dat "de stoppenkast van Brabant" wordt uitgebreid. "We helpen files op het energienetwerk op te lossen. Zo zien we als aandeelhouder af van winst zodat Enexis honderden miljoenen extra kan investeren."

Om plannen te versnellen heeft de provincie ook het bevoegd gezag overgenomen op wat Maes cruciale tracés tussen Eindhoven-Oost, Maarheeze en Bladel noemt. "Dat versnelt de besluitvorming."