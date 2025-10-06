Hof tegen verdachte moord Peter R. de Vries: u kon dit voorkomen

SCHIPHOL (ANP) - De voorzitter van het gerechtshof Amsterdam had maandag tijdens het hoger beroep over de moord op Peter R. de Vries een indringend gesprek met verdachte Konrad W. "U kon de moord op Peter R. de Vries voorkomen", zei de voorzitter tegen W. "U kon het voorkomen, als u echt niet wilde dat iemand zou worden neergeschoten."

W. bekende voor het eerst dat hij benaderd was om de misdaadverslaggever "te liquideren", zoals hij het zelf beschreef. Dat was op 5 juli 2021. Hij kende De Vries niet. Naar eigen zeggen raakte hij in paniek omdat hij niemand wilde vermoorden. "Ik ben een gelovig man, ik wil niemand van het leven beroven." Hij "dankte God op zijn blote knieën" dat de moord uiteindelijk niet doorging. Die dag bleek De Vries namelijk niet te gast te zijn bij het tv-programma RTL Boulevard. Hij werd een dag later alsnog neergeschoten en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Delano G. dat gedaan. G. heeft tot nu toe hierover gezwegen.

Het hof vroeg W. om nu wel duidelijkheid te geven over de moord en te vertellen wie er nog meer betrokken waren bij de moord en moordplannen, om "alles te zeggen" wat hij weet en "volle verantwoordelijkheid" te nemen. "Daar hebben de nabestaanden behoefte aan."

Geen zorgen over gezin

W. deed dat niet, hij wilde alleen over zijn eigen aandeel praten. "Ik wil me geen zorgen maken over mij en mijn gezin. Het zijn zeer controversiële vragen. Ik hoop dat u begrijpt dat ik niet voor mijn eigen leven wil vrezen."

De voorzitter van het hof hield W. voor dat hij voor zichzelf "heel blij" was dat hij de trekker niet heeft overgehaald. "Maar daar heeft meneer De Vries vrij weinig aan. Waarom heeft u niet een andere route gekozen? Waarom heeft u de politie niet gewaarschuwd? Als u echt niet wilde dat er iemand zou worden neergeschoten?"

'Egoïstisch'

W. erkende dat hij "best egoïstisch" is geweest. "U heeft gelijk. Ik heb in die tijd niet nagedacht over de anderen." Hij had destijds, zei hij, mede door zijn drank- en drugsverslaving, "niet genoeg gezond verstand".

Kamil E., de man die ervan verdacht wordt de chauffeur te zijn, heeft maandag ook voor het eerst over zijn betrokkenheid bij de moord gesproken, maar ook hij zegt niets over andere betrokkenen.