EIB leent Nederlands bedrijf 20 miljoen voor aardappelonderzoek

LUXEMBURG/WAGENINGEN (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) leent 20 miljoen euro aan het Nederlandse biotechnologiebedrijf Solynta. Met de lening, die wordt gesteund door het InvestEU-programma van de Europese Commissie, wil de investeringsbank de ontwikkeling van aardappelrassen versnellen die beter bestand zijn tegen ziektes en klimaatverandering.

Solynta zal de lening gebruiken voor onderzoek naar de toepassing van aardappelzaadjes voor de teelt, in plaats van traditioneel pootgoed. Aardappelzaad bederft, in tegenstelling tot de veel grotere en zwaardere aardappelknollen, niet tijdens transport en langdurige opslag voor het volgende teeltseizoen. Dat vergroot de kans op een succesvolle oogst en draagt bij aan de wereldwijde voedselzekerheid.

"Omdat de aardappel wereldwijd een belangrijk basisvoedselgewas is, is het van groot belang dat deze kan groeien in steeds moeilijkere klimaatomstandigheden en met een grotere kans op een goede oogst", zegt EIB-vicevoorzitter Gelsomina Vigliotti.

De bijdrage van de EIB helpt volgens Solynta-topman Peter Poortinga om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar nieuwe, robuuste aardappelrassen. "Met onze nieuwe aardappelrassen, die geteeld worden uit zaad in plaats van het traditionele pootgoed, brengen we nieuwe variëteiten op de markt die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben en bijdragen aan de verbetering van de wereldwijde voedselzekerheid, met name voor lokale gemeenschappen."