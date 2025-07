Vakantie-uittocht regio Midden al vroeg op gang

DEN HAAG (ANP) - Op de wegen is vrijdag kort na het middaguur al goed te merken dat ook in de regio Midden de zomervakantie is begonnen. Om 13.00 uur stonden er meer dan zestig files met een totale lengte van zo'n 330 kilometer. De ANWB rekent daarbij ook de N-wegen mee.

Het is vooral druk bij Utrecht op de A2 en de A27 naar het zuiden. Ook op de A1 van Amersfoort naar het oosten staat file.

Het verkeer staat ook stil op de A73 tussen Boxmeer en Malden. Dat zijn vooral bezoekers aan de Vierdaagse, die vrijdag ten einde komt en wordt afgesloten met een feestprogramma dat tot in de kleine uurtjes duurt.

De regio Midden is de laatste die vakantie krijgt. In de regio Zuid begon die op 5 juli, in Noord op 12 juli.