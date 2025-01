EIB rekent dit jaar op verdubbeling defensie-investeringen

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Investeringsbank (EIB) verwacht dit jaar 2 miljard euro te steken in de Europese defensie-industrie. Dat heeft EIB-president Nadia Calviño dinsdag aangekondigd.

"Vorig jaar bereikte de Europese Investeringsbank een recordbedrag van 1 miljard euro aan investeringen op het gebied van veiligheid en defensie", zei Calviño. "En ik kan u nu al vertellen dat we verwachten dat bedrag voor 2025 te verdubbelen, waarmee we uitkomen op 2 miljard euro aan investeringen ter ondersteuning van Europa's veiligheids- en defensie-industrie."

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa.

Sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne steken Europese NAVO-landen al meer geld in defensie. Toch haalt een deel het afgesproken minimum nog niet. Ze staan bovendien onder extra druk nadat de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk NAVO-lidstaten heeft opgeroepen hun defensie-uitgaven drastisch te verhogen. Onlangs noemde hij 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) als minimumbijdrage. Nu ligt dat percentage nog op 2 procent.