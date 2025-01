Internationaal verbond vakbonden: Trump geeft weinig om werkenden

DAVOS (ANP/AFP) - Donald Trump zal weinig doen om het lot van werkenden te verbeteren, verwacht het hoofd van een internationale federatie van vakbonden. Net als tijdens zijn eerste termijn wil de Amerikaanse president importheffingen invoeren voor goederen uit tal van landen, en dat maakt het dagelijks leven voor veel mensen duurder. Daarvan zijn vooral arbeiders de dupe, zegt secretaris-generaal Luc Triangle van het Internationaal Vakverbond.

"Ik denk niet dat hij zich bewust was van wat hij tijdens zijn eerste vier jaar heeft gedaan. Hij is geen president van de arbeiders geweest", zei Triangle in de marge van het World Economic Forum in Davos.

Veel economen waarschuwen dat importheffingen en handelsoorlogen de inflatie opjagen, omdat de extra belastingen aan de grens vaak worden doorberekend aan consumenten. Triangle vreest de effecten op de portemonnee van arbeiders. "Inflatie is altijd een aanval op de koopkracht van werkenden, want in bijna geen enkel land worden ze gecompenseerd voor de inflatie", zegt hij tegen persbureau AFP.