Sabalenka vecht zich naar halve finales Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Aryna Sabalenka heeft nog altijd zicht op haar derde titel op rij in de Australian Open. De tennisster uit Belarus bereikte de halve finales, zij het na een moeizame overwinning in de kwartfinales op de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova in drie sets: 6-2 2-6 6-3. De nummer 1 van de wereld moest in de partij liefst vijf breaks toestaan. Ze treft donderdag in de halve finales de Spaanse Paula Badosa, die eerder dinsdag afrekende met de Amerikaanse Coco Gauff in twee sets: 7-5 6-4.

Sabalenka kan de eerste vrouw worden sinds de Zwitserse Martina Hingis die de Australian Open drie keer op rij wint. Hingis deed dat tussen 1997 en 1999.

De 26-jarige speelster uit Minsk begon overtuigend aan de partij tegen de als 27e geplaatste Pavlioetsjenkova. Ze won de eerste set na twee breaks met 6-2. In het tweede bedrijf draaide de taaie Russin de rollen om. Ze pakte drie keer de servicegame van Sabalenka af en won de set met 6-2. In de derde set braken de speelsters elkaar over en weer, maar wist Sabalenka op vechtlust een nieuwe break te forceren en 5-3 voor te komen. Ze serveerde daarna de wedstrijd uit.