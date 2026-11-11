Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EIB steunt Nederlands biotechbedrijf in strijd tegen ALS

Economie
door anp
anp111126156 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een lening van 30 miljoen euro aan het in Amsterdam gevestigde biotechbedrijf VectorY Therapeutics. Dat bedrijf is bezig met de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor neurodegeneratieve aandoeningen zoals ALS, de ziekte van Huntington en Alzheimer.
De door VectorY ontwikkelde behandeling maakt gebruik van een soort 'gericht transportmiddel' dat genetische instructies aflevert in cellen van het centrale zenuwstelsel. Met behulp van die instructies kunnen de cellen zelf speciaal ontwikkelde antilichamen aanmaken die ziekteverwekkende processen tegengaan. De technologie is erop gericht om na één enkele toediening langdurig werkzaam te blijven.
Topman Jim Scibetta van VectorY zegt verheugd te zijn over de samenwerking met de EIB. "Met haar steun kunnen we de ontwikkeling van ons platform voor gevectoriseerde antilichamen versnellen en verdere stappen zetten met onze potentiële behandelingen voor neurodegeneratieve aandoeningen."
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

Een glanzende quantumchip ligt op een printplaat voor rijen servers met blauwe lampjes.

Kan de quantumcomputer de stroomhonger van AI temmen? Deze techpionier denkt van wel

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Scherm­afbeelding 2026-11-10 om 07.49.58

Pakket bij de buren kwijt? Heb je dit niet aangevinkt, dan moet de webwinkel betalen

Loading