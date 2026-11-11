EIB steunt Nederlands biotechbedrijf in strijd tegen ALS

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een lening van 30 miljoen euro aan het in Amsterdam gevestigde biotechbedrijf VectorY Therapeutics. Dat bedrijf is bezig met de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor neurodegeneratieve aandoeningen zoals ALS, de ziekte van Huntington en Alzheimer.

De door VectorY ontwikkelde behandeling maakt gebruik van een soort 'gericht transportmiddel' dat genetische instructies aflevert in cellen van het centrale zenuwstelsel. Met behulp van die instructies kunnen de cellen zelf speciaal ontwikkelde antilichamen aanmaken die ziekteverwekkende processen tegengaan. De technologie is erop gericht om na één enkele toediening langdurig werkzaam te blijven.

Topman Jim Scibetta van VectorY zegt verheugd te zijn over de samenwerking met de EIB. "Met haar steun kunnen we de ontwikkeling van ons platform voor gevectoriseerde antilichamen versnellen en verdere stappen zetten met onze potentiële behandelingen voor neurodegeneratieve aandoeningen."