Vier astronauten draaien in 2027 twee weken lang rondjes om de Aarde in een epische nieuwe raket en oefenen daar het aankoppelen met twee maanlanders, eigendom van multimiljardairs en ruimtegekken Elon Musk en Jeff Bezos. We hebben het hier over project Artemis III, de generale repetitie van NASA om eindelijk weer eens voet op de maan te zetten. Een jaar later moet het dan ook echt gaan gebeuren.

NASA-baas Jared Isaacman lichtte het versnelde plan op 23 oktober toe in het Kennedy Space Center in Florida, meldt NASA . Eerder moest Artemis III zelf de landing worden.

Eerst een repetitie rond de Aarde

De landing schuift door naar Artemis IV. Artemis III wordt een testvlucht, zodat de bemanning niet op de maan voor het eerst merkt dat het aankoppelen hapert. De volgorde ligt vast:

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, lanceert een testversie van zijn maanlander Blue Moon. De SLS-raket brengt het Orion-ruimteschip met vier astronauten de ruimte in. Op de derde dag koppelt Orion aan Blue Moon. SpaceX van Elon Musk lanceert daarna een testversie van zijn Starship-maanlander. Orion maakt zich los van Blue Moon en koppelt aan Starship, volgens SpacePolicyOnline voor zo’n twee uur. De bemanning stapt niet over.

Isaacman maakt er geen geheim van waarom het haast heeft.

Feiten op een rij

Artemis III: testvlucht medio 2027, vier astronauten, 14 dagen in een baan om de aarde.

Artemis IV: de eerste maanlanding sinds 1972, gepland voor 2028.

De voorbereiding van raketten kost volgens NASA nu ongeveer de helft minder tijd.

Een eigen ontwerp voor een onderdeel van een brandstofleiding kostte NASA een tiende van wat een leverancier vroeg.

Twee bedrijven, twee routes naar de maan

Welke lander de astronauten in 2028 naar beneden brengt, ligt nog open. Beide bedrijven pasten hun ontwerp aan en werken aan een lander die eind 2028 klaar moet zijn.

Starship tankt bij in een baan om de aarde. Volgetankt koppelt het aan Orion en duwt het ruimteschip richting de maan.

tankt bij in een baan om de aarde. Volgetankt koppelt het aan Orion en duwt het ruimteschip richting de maan. Blue Moon Mark 2 krijgt extra voortstuwing in een baan om de aarde en ontmoet Orion pas in een lage baan om de maan. Daar stappen de astronauten over voor de afdaling.

We wachten niet tot anderen met hun plannen bij ons komen. De campagne moet met spoed vooruit, nu strategische concurrenten een permanente aanwezigheid buiten de aarde nastreven. - Jared Isaacman, NASA-administrator

Die concurrent is China, dat ook rond 2030 mensen op de maan wil zetten. NASA houdt daarom ook twee opties open voor de bovenste trap van de SLS-raket, het deel dat het ruimteschip na de lancering verder richting de maan duwt.

Een ruimtepak dat half zo zwaar is

Opvallend is het nieuwe ruimtepak. Axiom Space bouwt naast het zware hoofdpak een lichtere versie, het ‘Sortie suit’, dat ongeveer de helft weegt. Het grote pak liep vertraging op. Bij de eerste landingen blijven de astronauten volgens SpacePolicyOnline in twee wandelingen samen ongeveer twee uur buiten en daarvoor volstaat het lichtere pak.

NASA bouwt ook weer meer zelf, in plaats van alles uit te besteden.

Het laat zien hoe we onze kernvaardigheden weer opbouwen en eigen expertisecentra ontwikkelen, in plaats van kennis te blijven uitbesteden. - Jeremy Parsons, programmamanager Artemis bij NASA

Nederland vliegt mee

Ook bij deze missies draait Orion op Europese techniek. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA levert de servicemodule, het achterste deel van het ruimteschip met de motoren, brandstof, water, lucht en stroom. Airbus bouwt die in Bremen, de zonnepanelen komen van Airbus Netherlands in Leiden. Dat leverde in april een bedankje op, toen de Artemis II-bemanning Nederland bedankte op weg terug . De servicemodule voor Artemis IV verscheepte Airbus vorig jaar al naar Florida.

Of de planning houdt, is de vraag. Blue Origin kampte in mei nog met een ontplofte raket tijdens een test . Isaacman noemde de datum van medio 2027 in september zelf “90 dagen achter op schema”. Het doel reikt verder dan een vlag planten: NASA wil een blijvende basis bij de zuidpool van de maan en ziet die als opstap naar de eerste mensen op Mars.

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